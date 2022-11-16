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Экс-режиссеру «Ералаша», осужденному за сексуальное насилие над ребенком, сократили срок в два раза
Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Мосгорсуд смягчил наказание бывшему режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому, осужденному в июле на 14 лет колонии строгого режима за сексуальные действия над ребенком. Его срок сократили более чем в два раза — до 6,5 года и обязали перевести его в колонию общего режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Смягчение наказания связано с переквалификацией дела. В июле Белостоцкого признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК — сексуальные действия в отношении лица младше 14 лет с использованием его беспомощного состояния (максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

Сейчас же Белостоцкому вынесли вердикт по части 2 статьи 135 УК — развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 (здесь максимальный срок — 8 лет).

Во время летнего приговора экс-режиссеру «Ералаша» прокуратура заявила: «Установлено, что Белостоцкий в период с 5–6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире в г. Москве, совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление».

Белостоцкого арестовали 14 октября 2020 года, но в СМИ эта информация появилась лишь через год.

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