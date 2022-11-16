Экс-режиссеру «Ералаша», осужденному за сексуальное насилие над ребенком, сократили срок в два раза

Мосгорсуд смягчил наказание бывшему режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому, осужденному в июле на 14 лет колонии строгого режима за сексуальные действия над ребенком. Его срок сократили более чем в два раза — до 6,5 года и обязали перевести его в колонию общего режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.