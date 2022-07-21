Режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Экс-режиссера и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого осудили в Москве на 14 лет колонии за педофилию. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

На сайте прокуратуры Москвы говорится, что Белостоцкий осужден за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Суд установил, что с 5 на 6 ноября 2018 года в своей квартире в столице он «совершил иные действия сексуального характера» в отношении знакомого ему 14-летнего мальчика.

«[Ребенок находился] в беспомощном состоянии, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление», — заявила прокуратура. Белостоцкий будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Белостоцкого арестовали еще в позапрошлом году — 14 октября 2020 года, — но в СМИ эта информация не появлялась. Затем его срок задержания под стражей неоднократно продлевали.