В Госдуме предложили премировать врачей, отговоривших женщину от аборта

«Сейчас на региональном уровне звучат различные инициативы по ограничению абортов. Но я бы пошел другим путем. Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20–30 тыс. рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — заявил Толстой.
«Да, это решение женщины, и никто не собирается запрещать аборты. Но при этом женщина должна быть информирована о последствиях такого шага, должна иметь возможность принять решение спокойно и взвешенно, с соблюдением „дней тишины“, что в коммерческих клиниках не соблюдается. Кроме того, в таких клиниках нет сопровождения в случае послеоперационных осложнений, а также есть злоупотребление рекламой абортов», — утверждает он.
Против запрета абортов выступила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему», — цитирует ее слова РИА «Новости».
Зампред Госдумы Анна Кузнецова сказала, что инициативы регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне и «должны стать предметом федеральных решений». Законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне запрет на аборты в частных клиниках, собираются внести в Госдуму нижегородские депутаты.