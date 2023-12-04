В Госдуме предложили премировать врачей, отговоривших женщину от аборта

«Да, это решение женщины, и никто не собирается запрещать аборты. Но при этом женщина должна быть информирована о последствиях такого шага, должна иметь возможность принять решение спокойно и взвешенно, с соблюдением „дней тишины“, что в коммерческих клиниках не соблюдается. Кроме того, в таких клиниках нет сопровождения в случае послеоперационных осложнений, а также есть злоупотребление рекламой абортов», — утверждает он.