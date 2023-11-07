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Телеканал «ТНТ Music» заблюрил радугу в клипе кей-поп-группы Seventeen

Семён Гудошников
Сегодня в 17:29

Зрители российского телеканала «ТНТ Music» заметили, что в клипе «God of Music» кей-поп-группы Seventeen пропала радуга.

В оригинальном видео во второй половине трека музыканты исполняют припев на фоне голубого неба и радуги.

В версии, показанной на «ТНТ Music», на этом моменте клипа часть картинки стала черно-белой. В интернете предположили, что так канал исполняет требования закона о запрете на ЛГБТ-пропаганду.

В июле 2023 года телеканал «ТНТ Music» был оштрафован по этой статье. Басманный суд Москвы вынес решение взыскать с компании «Фонбет ТВ», которой принадлежит телеканал, миллион рублей.

Суд признал телеканал виновным в «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения» по части второй статьи 6.21.2 КоАП. Протокол на «ТНТ Music» был составлен из‑за отсутствия маркировки «18+» на клипе «Summer Really Hurt Us» финской певицы Альма.

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