Трек «Аигел» из «Слова пацана» достиг второй строчки в глобальном чарте Shazam

Премьера сериала Жоры Крыжовникова о молодежных группировках Казани конца 1980-х состоялась 9 ноября. Главный герой сериала — 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе, живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков и, чтобы защитить себя, заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея в сложноустроенный мир улиц.