Трек «Аигел» из «Слова пацана» достиг второй строчки в глобальном чарте Shazam

Трек «Пыяла» российской группы «Аигел» поднялся на второе место в глобальном чарте Shazam. За последнюю неделю чаще него «шазамили» только фит J.I.D. с 21 Savage и Baby Tate «Surround Sound».
Композиция Айгель Гайсиной и Ильи Барамии обогнала в первой пятерке чарта песни «Greedy» Тейт МакРей, «Strangers» Кении Грейс и «Water» Тилы. В чарте «Яндекс Музыки» «Пыяла» находится на втором месте, уступая лишь «Царице» Anna Asti.
«Пыяла» на татарском языке вышла в 2020 году на одноименном альбоме «Аигел». Ее нынешняя популярность связана с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», для которого она стала саундтреком.
Премьера сериала Жоры Крыжовникова о молодежных группировках Казани конца 1980-х состоялась 9 ноября. Главный герой сериала — 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе, живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков и, чтобы защитить себя, заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея в сложноустроенный мир улиц.
По мнению культуролога Наташи Хомяковой, «Слово пацана» логично продолжает «Бригаду», «Бандитский Петербург» и другие российские сериалы о преступниках. К выходу сериала она рассказала, как за 20 лет изменился образ бандита на отечественных экранах.