Сергей Лазарев удалил клип «Так красиво», в котором нашли пропаганду ЛГБТ

Суд решил, что видео создает у аудитории установку, будто «люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», а потому создателей программы надо наказать.