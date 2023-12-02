Сергей Лазарев удалил клип «Так красиво», в котором нашли пропаганду ЛГБТ

С канала и сайта Сергея Лазарева исчез клип «Так красиво», обратило внимание издание «Подъем». Ранее петербургский суд обнаружил в нем пропаганду ЛГБТ.
Ролик был снят в 2017 году и все это время был на официальном канале поп-артиста, однако теперь доступ к нему ограничен. С сайта музыканта видео также пропало.
Накануне из‑за этого клипа оштрафовали местный телеканал «Айва ТВ». Выборгский районный суд согласился, что в ролике показаны «взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола».
Суд решил, что видео создает у аудитории установку, будто «люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», а потому создателей программы надо наказать.
Ранее Верховный суд признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
Минувшей ночью московская полиция пришла с рейдом в гей-клубы. По словам посетителей заведений, полицейские останавливали музыку и фотографировали паспорта.
Также в эту пятницу в Петербурге закрылся старейший в городе гей-клуб «Центральная станция». Из‑за решения Верховного суда арендатор отказался продлевать договор аренды с владельцами заведения.