В Дагестане арестованы более 100 участников беспорядков в аэропорту

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы больше 100 человек были приговорены к административным арестам, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.
«На сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП, из которых 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток», — цитирует сообщение представителей суда издание.
Ещё 94 человека были оштрафованы на сумму от 3 до 10 тыс. руб., 42 участникам были назначены обязательные работы, а ещё двое были освобождены от ответственности в связи с прекращением дел, добавили в пресс-службе.
Участников погрома в аэропорту судили за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов (ст. 19.3 КоАП), мелкое хулиганство (ст. 20.1) и нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2).
29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива. Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины. Предположительно, протестующие пытались помешать приземлению самолета.
Спортсмены Дагестана, в том числе экс-чемпионы по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, а также блогер Хасбик выступили в поддержку задержанных за погром в аэропорту и обратились к властям Дагестана с просьбой смягчить наказание.
Глава Дагестана тогда ответил, что объективно должны быть наказаны организаторы и провокаторы, вовлекающие людей в беспорядки, при этом те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут.