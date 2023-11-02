«Не надо ломать судьбы молодых ребят»: звезды ММА и борцы Дагестана обратились к властям республики

Экс-чемпионы по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, борцы Махмуд Магомедов и Абдулрашид Садулаев, бойцы Мухаммад Мокаев и Аскар Аскаров, а также блогер Хасбик выступили в поддержку задержанных за погром в аэропорту и обратились к властям Дагестана с просьбой смягчить наказание.
Глава Дагестана ответил, что наказаны будут те, кто нападал на полицейских и устраивал погромы.
«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра — что и вы идете навстречу, даете амнистию», — написал спортсмен.
Магомедов назвал беспорядки в аэропорту «грубым нарушением со стороны молодых», его вызвала «провокация извне». В то же время он говорит, что чиновникам нужно осознать, что «мы все находимся по одну сторону», и показать это «народу, особенно нашей молодежи». По его мнению, власти «не открыты» молодому поколению, поэтому «их чувствами манипулируют совсем другие люди».
«Мы все разделяем боль наших братьев и сестер в Палестине. Поэтому не давайте кому‑то играть на наших чувствах. Дайте людям вместе с правительством показать свою поддержку палестинскому народу. Соберите где‑нибудь на открытых стадионах. И там же дайте второй шанс тем задержанным, кто был в ту ночь в аэропорту», — обратился Магомедов к властям Дагестана.
Он также призвал наказать «тех, кто организовал этот бардак через телеграм-каналы», а участникам погрома — «смягчить до административки». «И вы увидите, как ваш народ поддержит вас. Мы не преступники, мы просто искренне разделяем боль палестинского народа», — заверил спортсмен.
Другое заявление сделал боец смешанных единоборств Рустам Хабилов, его слова приводит «Коммерсант». Он назвал произошедшее «неправильным» и результатом «всплеска эмоций» из‑за «каждодневного ужаса, творящегося в Палестине».
Спортсмен сказал, что дагестанцы — «очень миролюбивый, терпеливый и сдержанный народ», отличается «любовью и гостеприимством по отношению как к единоверцам, так и к представителям других конфессий». Он подчеркнул, что события не должны «стать причиной сурового наказания и испорченной судьбы молодых парней».
Его обращение в сторис выложили экс-чемпион UFC Ислам Махачев и Мухаммад Мокаев.
Еще один призыв опубликовал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, его слова передает «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что жители Дагестана получают ужасные новости из Палестины, но «переживания за палестинцев вчера, к большому сожалению, приняли нехороший оборот».
«Солидарность и желание выразить протест, показать единство с мусульманами всего мира не должны сопровождаться хаосом и беспорядками», — подчеркнул Садулаев и добавил, что «мы имеем сотни задержанных, многие получат реальные сроки».
«Прошу вас, братья и сестры, ради вашего же блага держите свои эмоции и не поддавайтесь на провокации. <…> Наши молодые и горячие парни действовали на эмоциях. Надеюсь, власть и правоохранительные органы пойдут им навстречу и смягчат наказание. Так будет лучше для всех», — считает борец.
Глава Дагестана Сергей Меликов заметил обращение Хабиба Нурмагомедова и отреагировал на него, его слова цитирует ТАСС.
«Я глубоко уважаю Хабиба <…>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. <…> Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — сказал Меликов, отвечая на вопросы журналистов.
«За это кто‑то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <…> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <…> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — добавил Меликов.
По его мнению, в первую очередь объективно должны быть наказаны организаторы и провокаторы, вовлекающие людей в беспорядки, при этом те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут.