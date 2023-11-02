«Не надо ломать судьбы молодых ребят»: звезды ММА и борцы Дагестана обратились к властям республики

Магомедов назвал беспорядки в аэропорту «грубым нарушением со стороны молодых», его вызвала «провокация извне». В то же время он говорит, что чиновникам нужно осознать, что «мы все находимся по одну сторону», и показать это «народу, особенно нашей молодежи». По его мнению, власти «не открыты» молодому поколению, поэтому «их чувствами манипулируют совсем другие люди».