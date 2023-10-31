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Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы нанесли ущерб в размере 285 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы массовыми беспорядками, составил не менее 285 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.

«Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали… Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения», — написал Абакаров.

30 октября в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы десять человек были госпитализированы, еще десять обратились за помощью амбулаторно с легкими травмами. Прорвавшиеся, как предполагается, искали прилетевших граждан Израиля. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.

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Хизри Абакаров
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