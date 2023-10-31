Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы нанесли ущерб в размере 285 млн рублей

30 октября в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы десять человек были госпитализированы, еще десять обратились за помощью амбулаторно с легкими травмами. Прорвавшиеся, как предполагается, искали прилетевших граждан Израиля. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.