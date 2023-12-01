В Петербурге телеканал оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду из‑за клипа Сергея Лазарева

По мнению суда, «создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».