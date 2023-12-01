В Петербурге телеканал оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду из‑за клипа Сергея Лазарева

В Петербурге телеканал «Айва ТВ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений из‑за клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво». Об этом рассказала в телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов города.
Выборский районный суд согласился, что в клипе показаны «взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола».
Эти кадры, как посчитало следстие, могут быть «потенциально воспринимающимися как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».
По мнению суда, «создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».
Ранее Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что это решение не приведет к «изъятию из библиотек книг Оскара Уайльда и сносу
памятников Чайковскому».
«Афиша Daily» изучила, как отреагировали на признание ЛГБТ экстремистской организацией пользователи соцсетей. Актер Александр Невский, к примеру, осудил решение Верховного суда.