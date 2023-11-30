Хинштейн: «сноса памятников Чайковскому» после признания «движения ЛГБТ» экстремистским не будет

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал решение Верховного суда РФ о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией и запрете его деятельности в стране. Речи о введении цензуры или вмешательства государства в личную жизнь граждан не идет, заявил он изданию «Подъем».
«То, что касается известных фильмов и книг, эта тема никак не связана с решением Верховного суда, эта тема уже решена в рамках принятых нами законов об ЛГБТ-пропаганде. Как мы видим с вами, каких‑то серьезных проблем, о которых нас оппоненты предупреждали, в виде изъятия из библиотек книг Оскара Уайльда и сноса памятников [Петру] Чайковскому, этих проблем нет и близко», — разъяснил Хинштейн.
По словам думского депутата, принятое решение способствует «запрету агрессивной ЛГБТ-пропаганды, рекламирования и вовлечения новых членов в ЛГБТ-движение». Информировать об экстремистских организациях можно, но нужно обязательно указывать, что они экстремистские, добавил он.
«Если СМИ или любой интернет-пользователь, блогер просто упоминает ЛГБТ, при этом делая ссылку на то, что в России она признана экстремистской, то никакой ответственности за это никто нести не будет», — дополнительно разъяснил Хинштейн.
Заседание Верховного суда проходило в закрытом режиме и в присутствии представителей Минюста, а со стороны ответчика на слушание никто не пришел. Интересы ответчика планировали представлять в суде правозащитники, которые специально создали «Международное общественное движение ЛГБТ», а также провели учредительный съезд и приняли устав, чтобы сделать процесс открытым.