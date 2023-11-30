Хинштейн: «сноса памятников Чайковскому» после признания «движения ЛГБТ» экстремистским не будет

«То, что касается известных фильмов и книг, эта тема никак не связана с решением Верховного суда, эта тема уже решена в рамках принятых нами законов об ЛГБТ-пропаганде. Как мы видим с вами, каких‑то серьезных проблем, о которых нас оппоненты предупреждали, в виде изъятия из библиотек книг Оскара Уайльда и сноса памятников [Петру] Чайковскому, этих проблем нет и близко», — разъяснил Хинштейн.