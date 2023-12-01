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«Дышать всё сложнее»: как в сети реагируют на признание ЛГБТ экстремистской организацией

Максим Саблин
Сегодня в 19:19

Новость о признании Верховным судом «движения ЛГБТ» экстремистской организацией вызвала большой резонанс в Сети. Пользователи сожалеют квир-персонам, гадают, что теперь попадет под запрет и как изменится Россия.

Многие выразили сочувствие тем, чье положение может оказаться под угрозой из‑за судебного решения. Среди них выделяются обращения от журналистов и неожиданный пост от актера Александра Невского.

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*Юрий Дудь внесен Минюстом в список иностранных агентов.

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Так как итоговое заседание прошло в закрытом режиме, мотивировочная часть решения суда не появится в публичном доступе. Из‑за этого узнать прямо сейчас, что именно подпадает под экстремистскую деятельность и связь с ЛГБТ, невозможно.

В разговоре с РБК адвокаты предполагают, что под запретом окажется публикация радужных флагов и самой аббревиатуры ЛГБТ, распространение аксессуаров с символикой, фотографии с гей-парадов, семинары, митинги и тренинги.

В твиттере пользователи попробовал представить, как будет выглядеть реализация новых ограничений, чего она коснется и как это повлияет на Россию.

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Кто‑то обратил внимание, что запрет также касается «структурных подразделений» ЛГБТ — это спровоцировало новый поток вопросов о том, кто входит в их число. Принадлежат ли к ним веганские заведения? А спортзалы? А гуманитарные факультеты?

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Наконец, в соцсетях хватало просто нервных шуток над Екатериной Мизулиной и Антоном Красовским, поддержавшим решение властей, а также предложения деятельности, которая теперь будет считаться экстремистской.

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