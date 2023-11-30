«Ферму Кларксона» продлили на четвертый сезон. Шоу собирались закрыть из‑за высказываний ведущего

Работа над третьим сезоном проекта завершена, он выйдет в эфир в следующем году. Продолжение сериала будет сниматься «очень скоро».
Также стало известно, что Кларксон Джеймс Мей и Ричард Хаммонд покинут The Grand Tour. По данным The Independent, троица завершит свое участие в шоу после выхода их последнего спецвыпуска в следующем году. При этом сам The Grand Tour может продолжиться, создатели рассматривают вариант с новыми ведущими.
В январе этого года Variety со ссылкой на источники писал, что Amazon планирует разорвать контракт с Джереми Кларксоном. Инсайдеры говорили, что стриминг не будет работать с телеведущим дальше уже заказанных сезонов «The Grand Tour» и «Ферма Кларксона».
Все дело в статье Кларксона в The Sun о Меган Маркл. В ней он написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его «ровесники думают так же».
Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Многие читатели начали отправлять жалобы в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). Более 60 британских депутатов потребовали от The Sun принять жесткие меры в отношении Кларксона.
Позже газета удалила публикацию Кларксона и извинилась перед Меган Маркл. Затем и сам телеведущий принес извинения, отправив электронное письмо Гарри и его супруге. По данным Mirror, герцоги Сассекские извинения не приняли.