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Variety: Amazon разорвет контракт с Джереми Кларксоном. «The Grand Tour» закроют

Дарья Мельникова
Вчера в 23:01

Amazon Prime Video планирует разорвать контракт с Джереми Кларксоном после его статьи в The Sun о Меган Маркл. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

По данным издания, стрим-сервис не будет работать с телеведущим дальше уже заказанных сезонов «The Grand Tour» и «Ферма Кларксона». Онлайн пресс-конференция второго проекта была отменена сегодня, 17 января.

Источники Variety подчеркивают, что «Ферма Кларксона» закончится на третьем сезоне, который ожидается в 2024 году. В этом же году завершится и автомобильное шоу «The Grand Tour» после четырех специальных эпизодов.

В своей колонке про Меган Маркл для The Sun Джереми Кларксон написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его «ровесники думают так же».

«Я ненавижу ее. Не так, как я ненавижу [лидера Шотландской национальной партии] Николу Стерджен или [британского серийного убийцу] Роуз Уэст. Я ненавижу ее на клеточном уровне», — добавил телеведущий.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Многие читатели начали отправлять жалобы в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). Более 60 британских депутатов потребовали от The Sun принять жесткие меры в отношении Кларксона.

Позже газета удалила публикацию Кларксона и извинилась перед Меган Маркл. Затем и сам телеведущий принес извинения, отправив электронное письмо Гарри и его супруге.

По данным Mirror, герцоги Сассекские извинения не приняли.

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