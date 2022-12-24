Газета The Sun удалила скандальную статью про Меган Маркл и извинилась

Британская газета The Sun извинилась за статью своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона, посвященную супруге принца Гарри Меган Маркл. Публикация удалена с сайта и архивов The Sun.
«Мнения колумнистов являются их собственными, но как издательство мы понимаем, что со свободой выражения мнений приходит ответственность. Мы в The Sun сожалеем о публикации этой статьи и искренне сожалеем», — сообщили в газете.
Джереми Кларксон в своем твиттере написал, что сделал в своей статье неудачную отсылку к сцене из «Игры престолов», но многие люди восприняли ее «очень плохо».
«Я в ужасе от того, что причинил столько боли, и впредь буду осторожнее», — заявил Кларксон.
В своей колонке про Меган Маркл для The Sun Джереми Кларксон написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами. Он также добавил, что все его «ровесники думают так же».
Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Многие читатели начали отправлять жалобы в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). Более 60 британских депутатов потребовали от The Sun принять жесткие меры в отношении Кларксона.
В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва в Канаду, а затем — в США.
В марте 2021-го супруги дали дали интервью Опре Уинфри. Они рассказали, что столкнулись с расистскими комментариями во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, высказывали опасения насчет того, «насколько темной будет кожа» их будущего ребенка Арчи.