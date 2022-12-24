Газета The Sun удалила скандальную статью про Меган Маркл и извинилась

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва в Канаду, а затем — в США.