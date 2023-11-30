Джереми Кларксон, Джеймс Мей и Ричард Хаммонд покинут The Grand Tour

Джереми Кларксон, Джеймс Мей и Ричард Хаммонд сняли свой последний эпизод автомобильного шоу The Grand Tour в Зимбабве, сообщает Би-би-си.
По данным The Independent, троица завершит свое участие в шоу после выхода их последнего спецвыпуска в следующем году. При этом сам The Grand Tour может продолжиться, создатели рассматривают вариант с новыми ведущими.
Источник The Sun говорит, что уход Кларксона, Хаммонда и Мея из шоу «знаменует собой конец эпохи трех ведущих», которые работают вместе последние 20 лет. «Ребята не скрывают, что все они движутся вперед и у них есть много других проектов, которыми они могут заняться», — утверждает инсайдер.
Следующий спецвыпуск The Grand Tour, снятый в Мавритании, выйдет в феврале 2024 года. Дата выхода последнего эпизода из Зимбабве пока неизвестна.
Кларксон, Хаммонд и Мей начали работать вместе в 2003 году на Top Gear. Шоу выходило на Би-би-си и пользовалось большим успехом. В 2015 году телекомпания решила не продлевать контракт с Кларксоном из‑за того, что он, по словам Би-би-си, совершил «неспровоцированное физическое нападение» на продюсера. Это привело к уходу ведущих, которые запустили на Amazon Prime аналогичное шоу The Grand Tour. Новый проект стал одним из самых просматриваемых на платформе.
Тем временем Би-би-си продолжила выпускать Top Gear с другими ведущими. Программа с трудом набирала обороты, но в 2019 году ее последний состав ведущих — Крис Харрис, Фредди Флинтофф и Пэдди МакГиннесс — добился успеха, что привело к росту рейтингов.
В декабре прошлого года работа над 34-м сезоном проекта была остановлена из‑за полученной на съемочной площадке травмы Флинтоффа. На прошлой неделе Би-би-си сообщила, что шоу не вернется в эфир.