Джереми Кларксон, Джеймс Мей и Ричард Хаммонд покинут The Grand Tour

Кларксон, Хаммонд и Мей начали работать вместе в 2003 году на Top Gear. Шоу выходило на Би-би-си и пользовалось большим успехом. В 2015 году телекомпания решила не продлевать контракт с Кларксоном из‑за того, что он, по словам Би-би-си, совершил «неспровоцированное физическое нападение» на продюсера. Это привело к уходу ведущих, которые запустили на Amazon Prime аналогичное шоу The Grand Tour. Новый проект стал одним из самых просматриваемых на платформе.