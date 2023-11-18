«Если ЛГБТ это организация, то где моя зп?»: что в сети думают о запрете «движения ЛГБТ»

В пятницу Министерство юстиции потребовало признать «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. Новость оказалась резонансной и собрала множество реакций в соцсетях.
Многих удивил сам факт того, что сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансперсон и людей с другими сексуальными и гендерными идентичностями можно охарактеризовать как организацию. Кто лидер ЛГБТ, где располагается ее штаб-квартира, платят ли там зарплату, можно ли перерегистрировать ее под новым именем — кажется, своими действиями ведомство породило только больше вопросов о гей-комьюнити.
*«Медиазона» признана Минюстом иностранным агентом
*«Медиазона» признана Минюстом иностранным агентом
В своем заявлении Минюст отметил, что выявил в деятельности ЛГБТ-движения «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Уточнять эти признаки и проявления он не стал.
Часть пользователей не поняла, каким образом существование геев запугивает цисгендерных людей в масштабах целой страны. «Им бы денек в Grindr посидеть, поняли бы, насколько это движение не умеет в планировании и принятии решений», — отвечает ведомству один из пользователей.
Блогер Юрий Крупенин обратил внимание на то, что о признании ЛГБТ экстремистской организацией еще в феврале этого года сообщал пародийный сайт ИА «Панорама». Воплощение шутки в реальность заняло чуть меньше девяти месяцев. Петербургский историк Владимир Коршаков предположил, что следующим Минюст может попробовать запретить движение Homo Sapiens.
В один день с обращением ведомства в Верховный суд о правах представителей ЛГБТ в России высказался Владимир Путин. Он сказал, что «сексуальные меньшинства, трансгендеры, трансформаторы» — это тоже часть общества, а «на всяких конкурсах западных, чтобы что‑то выиграть», надо показать что‑то из их жизни. Чем именно его не устроили преобразователи переменного тока, остается загадкой.