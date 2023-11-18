«Если ЛГБТ это организация, то где моя зп?»: что в сети думают о запрете «движения ЛГБТ»

В один день с обращением ведомства в Верховный суд о правах представителей ЛГБТ в России высказался Владимир Путин. Он сказал, что «сексуальные меньшинства, трансгендеры, трансформаторы» — это тоже часть общества, а «на всяких конкурсах западных, чтобы что‑то выиграть», надо показать что‑то из их жизни. Чем именно его не устроили преобразователи переменного тока, остается загадкой.