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Минюст потребовал признать ЛГБТ экстремистской организацией

Семён Гудошников
Вчера в 15:29

Минюст подал в Верховный суд иск о признании «международного общественного движения» ЛГБТ экстремистской организацией, говорится в пресс-релизе министерства. Первое заседание назначили на 30 ноября.

«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <﻿…﻿> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — считают в ведомстве.

13 ноября на заседании ООН представители России заявили, что права ЛГБТ в стране защищены законом, в РФ нет цензуры, а статус иноагента не накладывает никаких ограничений. По словам заместителя министра юстиции Андрея Логинова, в России соблюдаются все необходимые меры для борьбы с дискриминацией и проявлениями нетерпимости.

В конце 2022 года Госдума приняла закон о запрете «гей-пропаганды» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков запрещено распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.

За первые полгода с начала действия закона было составлено 33 протокола по соответствующей административной статье.

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Андрей Логинов
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