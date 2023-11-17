Минюст потребовал признать ЛГБТ экстремистской организацией

«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — считают в ведомстве.
13 ноября на заседании ООН представители России заявили, что права ЛГБТ в стране защищены законом, в РФ нет цензуры, а статус иноагента не накладывает никаких ограничений. По словам заместителя министра юстиции Андрея Логинова, в России соблюдаются все необходимые меры для борьбы с дискриминацией и проявлениями нетерпимости.
В конце 2022 года Госдума приняла закон о запрете «гей-пропаганды» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков запрещено распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.
За первые полгода с начала действия закона было составлено 33 протокола по соответствующей административной статье.