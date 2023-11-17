Минюст потребовал признать ЛГБТ экстремистской организацией

В конце 2022 года Госдума приняла закон о запрете «гей-пропаганды» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков запрещено распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.