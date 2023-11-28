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Триллер «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе выйдет на Apple TV+ в январе

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:18

Цифровой релиз нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» на Blu-ray, 4K Blu-ray и DVD состоится 25 января 2024 года. Об этом сообщает портал World of Reel.

Не исключено, что на Apple TV+ лента появится раньше, так как стриминг финансировал его производство. С момента релиза «Убийц цветочной луны» в кинотеатрах прошло почти четыре месяца. В настоящее время общая касса фильма составляет 151 млн долларов.

В основу картины Скорсезе легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна, которая рассказывает об убийстве почти шестидесяти членов племени осейджей в период с 1921 по 1925 год.

Во второй половине XIX века индейское племя получило право на получение прибыли от обнаруженных на этой земле огромных залежей нефти. Это привело к тому, что осейджи стали считаться одними из самых богатых в мире.

Позже эти люди начали погибать от рук неизвестных убийц. К расследованию подключилось ФБР во главе с агентом Томом Уайтом, который вышел на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.

В «Убийцах цветочной луны» снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Глэдстоун, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие.

Скорсезе написал сценарий совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Дэвидом Гранном («Испытание огнем», «Старик с пистолетом»).

На фестивале в Каннах после премьеры создателей встретили девятиминутными овациями. Критики высоко оценили получившийся фильм, но вот зрители пожаловались на четырехчасовой хронометраж.

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Мартин СкорсезеЛеонардо ДиКаприоРоберт де НироДэвид ГраннДжек УайтБрендан ФрейзерДжесси ПлемонсЭрик Рот
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