Зрители аплодировали «Убийцам цветочной луны» стоя 9 минут

Вот что Мартин Скорсезе рассказал о съемках в Оклахоме: «Я благодарю народ осейджей. Мы все очень привязались к этой картине, я и мои старые приятели Боб [Де Ниро] и Лео [Ди Каприо], Джесси [Племонс] и Лили [Гладстоун]. Мы сняли всё пару лет назад в Оклахоме. Нашей работе понадобилось немало времени, но Apple не стала нас торопить. Там [в Оклахоме] было много зелени. Как коренной житель Нью-Йорка, я был очень удивлен. Работа принесла нам удивительный опыт. Мы так вжились в этот мир».