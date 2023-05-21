Зрители аплодировали «Убийцам цветочной луны» стоя 9 минут

В Каннах состоялась премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, передает корреспондент Variety. После показа трехчасового фильма зрители встретили актеров и режиссера девятиминутной овацией.
Аплодисменты могла бы длиться еще дольше, отмечает корреспондент, если бы режиссера не позвали обратиться к переполненному театру. Скорсезе продолжал говорить «спасибо», а толпа продолжала хлопать.
Вот что Мартин Скорсезе рассказал о съемках в Оклахоме: «Я благодарю народ осейджей. Мы все очень привязались к этой картине, я и мои старые приятели Боб [Де Ниро] и Лео [Ди Каприо], Джесси [Племонс] и Лили [Гладстоун]. Мы сняли всё пару лет назад в Оклахоме. Нашей работе понадобилось немало времени, но Apple не стала нас торопить. Там [в Оклахоме] было много зелени. Как коренной житель Нью-Йорка, я был очень удивлен. Работа принесла нам удивительный опыт. Мы так вжились в этот мир».
Действие фильма развернулось в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Сюжет расскажет о первом большом деле, которое раскрыли в ФБР, посвященном убийству индейцев осейджи. В рамках расследования власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
«Работа станет лучше, если позволить миру наставлять вас в процессе. Было необычно наблюдать за тем, как в работу вовлеклось всё сообщество [народа осейджей]. И чем больше они нам помогали, тем больше от них тепла мы чувствовали от них. [Скорсезе] собирался снимать совсем другое кино, не похожее на то, что ему показала и позволила община», — прокомментировала съемочный процесс исполнительница одной из ролей Лили Гладстон.
Apple и Paramount выпустят фильм «Убийцы цветочной луны» в мировой прокат 20 октября. Затем он дебютирует на Apple+, но дату пока не называют.
Новый фильм Скорсезе был показан вне конкурса в Каннах, поэтому он не будет претендовать на «Золотую пальмовую ветвь», высшую награду фестиваля. Скорсезе получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Таксист» и режиссерский приз Каннского фестиваля за фильм «После работы».