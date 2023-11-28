Съемки третьего сезона сериала «Медведь» стартуют в начале 2024 года

Актеру еще предстоит ознакомиться со сценарием, но, по его словам, он надеется увидеть в новой части сериала не меньше приглашенных звезд, чем в предыдущей. Особенно насыщенной в плане камео была шестая серия второго сезона «Рыбы», в которой, помимо основного каста, сыграли Джон Бернтал, Боб Оденкерк, Сара Полсон, Джон Малейни, Джиллиан Джейкобс и Джейми Ли Кертис.