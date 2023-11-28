Съемки третьего сезона сериала «Медведь» стартуют в начале 2024 года

Производство третьего сезона сериала «Медведь» от FX/Hulu начнется в конце февраля-начале марта 2024 года. Об этом изданию Deadline рассказал исполнитель роли шеф-повара Карми Берзатто Джереми Аллен Уайт, номинант на премию «Эмми» и обладатель «Золотого глобуса».
Последний раз, когда мы видели Карми в «Медведе», он был заперт в холодильнике во время технического открытия своего ресторана. Аллен выразил надежду, что его персонаж все-таки выберется из этой ситуации в третьем сезоне.
Актеру еще предстоит ознакомиться со сценарием, но, по его словам, он надеется увидеть в новой части сериала не меньше приглашенных звезд, чем в предыдущей. Особенно насыщенной в плане камео была шестая серия второго сезона «Рыбы», в которой, помимо основного каста, сыграли Джон Бернтал, Боб Оденкерк, Сара Полсон, Джон Малейни, Джиллиан Джейкобс и Джейми Ли Кертис.
Телеканал FX и стриминговый сервис Hulu анонсировали третий сезон «Медведя» в начале ноября. Первый сезон сериала вышел летом 2022 года и был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал.
Помимо Уайта, в кулинарной драме сыграли Эбон Мосс-Бахрах, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лайза Колон-Зайяс, Эбби Эллиотт и Мэтти Мэтисон. Сам Джереми готовится к премьере своего нового проекта — драмы «Стальная хватка» студии A24 о жизни рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. Фильм выйдет в России 4 января.
Недавно владелец ресторана Mr. Beef, ставшего вдохновением для сериала «Медведь», рассказал, что с момента выхода шоу в эфир его продажи выросли почти в три раза. Заведение начало продавать по 800 сэндвичей в день.