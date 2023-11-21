Ресторан Mr. Beef, ставший вдохновением для сериала «Медведь», продает по 800 сэндвичей в день

После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. Также жюри отметило звездные роли Уайта, Мосс-Бахраха, Эдебири и Джона Бернтала. Кроме этого, Уайт получил «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и приз «Выбор критиков».