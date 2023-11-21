Ресторан Mr. Beef, ставший вдохновением для сериала «Медведь», продает по 800 сэндвичей в день

Кристофер Зуккеро, владелец ресторана Mr. Beef, который послужил вдохновением для создания хитового сериала «Медведь», рассказал, что с момента выхода шоу в эфир его продажи выросли почти в три раза.
Сошоураннером, сценаристом и режиссером комедийно-драматического сериала стал друг предпринимателя Кристофер Сторер. Сначала Зуккеро пренебрежительно относился к возможному успеху проекта, но теперь он признает, что это было неуместно.
По словам предпринимателя, теперь он продает более 800 тех самых Italian beef сэндвичей в день. В то время как до выхода проекта на экраны продажи оставались на уровне 300 штук в день.
Ресторан Mr. Beef был открыт отцом Зуккеро Джозефом в 1979 году, и большая часть шоу снималась на его территории, а сам Зуккеро снялся в одной из сцен вместе с Джереми Алленом Уайтом.
«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).
После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. Также жюри отметило звездные роли Уайта, Мосс-Бахраха, Эдебири и Джона Бернтала. Кроме этого, Уайт получил «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и приз «Выбор критиков».