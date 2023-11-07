Сериал «Медведь» получит третий сезон

В пресс-релизе президент отдела развлечений FX Ник Град отмечает, что сериал удивил аудиторию первым сезоном и достиг новых высот во втором, а также превратился в культурный феномен. «Мы очень гордимся сотрудничеством с Кристофером Сторером, Джоанной Кало, Джошем Сениором и остальными членами творческой команды, а также блестящим актерским составом во главе с Джереми Алленом Уайтом, Айо Эдебири и Эбоном Мосс-Бахрахом. Их команда достигла замечательного результата, и мы с нашими партнерами на Hulu вместе с поклонниками с нетерпением ждем следующей главы в истории „Медведя“», — приводит его слова издание.