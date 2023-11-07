Сериал «Медведь» получит третий сезон

Американский телеканал FX и стриминговый сервис Hulu анонсировали третий сезон сериала «Медведь», пишет The Hollywood Reporter.
Релиз продолжения должен состояться в 2024 году. Две прошлых части вышли в конце июня 2022 и 2023 года соответственно.
В пресс-релизе президент отдела развлечений FX Ник Град отмечает, что сериал удивил аудиторию первым сезоном и достиг новых высот во втором, а также превратился в культурный феномен. «Мы очень гордимся сотрудничеством с Кристофером Сторером, Джоанной Кало, Джошем Сениором и остальными членами творческой команды, а также блестящим актерским составом во главе с Джереми Алленом Уайтом, Айо Эдебири и Эбоном Мосс-Бахрахом. Их команда достигла замечательного результата, и мы с нашими партнерами на Hulu вместе с поклонниками с нетерпением ждем следующей главы в истории „Медведя“», — приводит его слова издание.
Первый сезон проекта был номинирован сразу на 13 «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. Также жюри отметило звездные роли Уайта, Мосс-Бахраха, Эдебири и Джона Бернтала.
Кроме этого, Джереми Аллен Уайт получил «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и приз «Выбор критиков».
Второй сезон получил 99-процентный рейтинг «свежести» от критиков и 92 процента среди зрителей на Rotten Tomatoes.