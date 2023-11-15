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Посмотрите дублированный трейлер «Стальной хватки» Шона Деркина

Дарья Мельникова
Вчера в 16:57

«Атмосфера кино» представила дублированный трейлер нового фильма A24 «Стальная хватка». Его премьера в России состоится 4 января.

В основу ленты легла реальная история династии Фон Эрих, оказавшей влияние на развитие рестлинга в США с 1960-х годов и по сей день. В частности, фильм посвящен жизни Керри Фон Эриха, выигравшего за свою карьеру 40 титулов.

«Их жизнь — изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы.

Но они — не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четверых сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет», — гласит синопсис.

В фильме снялись Зак Эфрон («Величайший шоумен»), Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Холт МакКаллани («Охотник за разумом»), Харрис Дикинсон («Там, где раки поют»), Мора Тирни («Любовники») и Лили Джеймс («Гнев титанов»). Режиссером и сценаристом выступил Шон Деркин («Гнездо»), а консультантом по рестлингу — Чаво Герерро-младший.

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Шон ДеркинЗак Эфрон
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