Съемки второго сезона «The Last of Us» начнутся сразу после окончания забастовок

Геймдиректор дилогии и один из шоураннеров сериала «The Last of Us» Нил Дракманн заявил в интервью Entertainment Weekly, что съемки второго сезона начнутся сразу же после окончания забастовок актеров и сценаристов.
По его словам, уже разработана вся сюжетная линия продолжения. Ранее об этом говорил шоураннер Крейг Мазин. «Я написал и представил сценарий первого эпизода и отправил его HBO примерно в 22.30 или 22.40, как раз перед полуночью и началом забастовки WGA», — сказал тогда он.
Шоураннер добавил, что уже все с нетерпением жду начала работы. «Это то, для чего мы рождены. <…> Иначе зачем бы, черт возьми, мы занимались этой безумной работой? Уверяю вас, это не ради денег», — заключил он.
Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высокоценной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».
Действие первого сезона развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.