Съемки второго сезона «The Last of Us» начнутся сразу после окончания забастовок

По его словам, уже разработана вся сюжетная линия продолжения. Ранее об этом говорил шоураннер Крейг Мазин. «Я написал и представил сценарий первого эпизода и отправил его HBO примерно в 22.30 или 22.40, как раз перед полуночью и началом забастовки WGA», — сказал тогда он.