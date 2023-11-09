Гильдия актеров достигла соглашения с голливудским Альянсом продюсеров и прекратит забастовку

В соответствии с соглашением минимальная заработная плата большинства актеров увеличится на 7% — на два процента выше, чем у Гильдии сценаристов Америки и Гильдии режиссеров Америки. Кроме этого, договор предусматривает первую в истории защиту актеров от искусственного интеллекта.