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Гильдия актеров достигла соглашения с голливудским Альянсом продюсеров и прекратит забастовку

Максим Саблин
Сегодня в 09:56

Представители американской Гильдии актеров достигли предварительного соглашения с Альянсом продюсеров. Профсоюз объявил об окончании 118-дневной забастовки, ставшей самым продолжительным протестом актеров против кино- и телестудий в истории Голливуда, сообщает Variety.

Комитет по переговорам профсоюза одобрил соглашение единогласным голосованием. В пятницу полный текст соглашения будет представлен на утверждение национального совета SAG-AFTRA.

В соответствии с соглашением минимальная заработная плата большинства актеров увеличится на 7% — на два процента выше, чем у Гильдии сценаристов Америки и Гильдии режиссеров Америки. Кроме этого, договор предусматривает первую в истории защиту актеров от искусственного интеллекта.

Условия также включают «бонус за стриминг» и увеличение пенсионных и медицинских взносов. По словам представителей профсоюза, общая сумма контракта составляет более 1 млрд долларов.

«Мы пришли к контракту, который позволит членам SAG-AFTRA всех категорий построить устойчивую карьеру. Многие тысячи артистов сейчас и в будущем получат выгоду от наших усилий», — говорится в электронном письме для участников профсоюза.

По словам участников комитета, профсоюз добился «структурных изменений» в компенсации на стриминговых платформах и будет добиваться большего во время нового раунда встреч в 2026 году.

Альянс продюсеров в опубликованном заявлении назвал договор новой парадигмой в отношениях между союзами.

В конце сентября руководители компаний встретились с руководством Гильдии сценаристов Америки, чтобы выработать соглашение, а затем неоднократно встречались с Фрэн Дрешер, президентом SAG-AFTRA, и Крэбтри-Ирландом, пытаясь положить конец разрушительной забастовке.

С тех пор как полгода назад сценаристы объявили забастовку, большая часть теле- и кинопроизводства была остановлена. Профсоюз актеров присоединился к ним в середине июля, остановив все, кроме относительно небольшого числа независимых кинопроизводств.

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Фрэн Дрешер
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