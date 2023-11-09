Гильдия актеров достигла соглашения с голливудским Альянсом продюсеров и прекратит забастовку

Представители американской Гильдии актеров достигли предварительного соглашения с Альянсом продюсеров. Профсоюз объявил об окончании 118-дневной забастовки, ставшей самым продолжительным протестом актеров против кино- и телестудий в истории Голливуда, сообщает Variety.
Комитет по переговорам профсоюза одобрил соглашение единогласным голосованием. В пятницу полный текст соглашения будет представлен на утверждение национального совета SAG-AFTRA.
В соответствии с соглашением минимальная заработная плата большинства актеров увеличится на 7% — на два процента выше, чем у Гильдии сценаристов Америки и Гильдии режиссеров Америки. Кроме этого, договор предусматривает первую в истории защиту актеров от искусственного интеллекта.
Условия также включают «бонус за стриминг» и увеличение пенсионных и медицинских взносов. По словам представителей профсоюза, общая сумма контракта составляет более 1 млрд долларов.
«Мы пришли к контракту, который позволит членам SAG-AFTRA всех категорий построить устойчивую карьеру. Многие тысячи артистов сейчас и в будущем получат выгоду от наших усилий», — говорится в электронном письме для участников профсоюза.
По словам участников комитета, профсоюз добился «структурных изменений» в компенсации на стриминговых платформах и будет добиваться большего во время нового раунда встреч в 2026 году.
Альянс продюсеров в опубликованном заявлении назвал договор новой парадигмой в отношениях между союзами.
В конце сентября руководители компаний встретились с руководством Гильдии сценаристов Америки, чтобы выработать соглашение, а затем неоднократно встречались с Фрэн Дрешер, президентом SAG-AFTRA, и Крэбтри-Ирландом, пытаясь положить конец разрушительной забастовке.
С тех пор как полгода назад сценаристы объявили забастовку, большая часть теле- и кинопроизводства была остановлена. Профсоюз актеров присоединился к ним в середине июля, остановив все, кроме относительно небольшого числа независимых кинопроизводств.