Финальный эпизод сериала по игре The Last of Us за сутки посмотрели 8,2 млн человек

Последний, девятый эпизод сериала «Одни из нас» по видеоигре The Last of Us за сутки посмотрели 8,2 млн человек на HBO Max и линейных телеканалах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Как отмечает издание, число просмотров выросло на 74% по сравнению с первым эпизодом. И это несмотря на то, что финальная серия вышла на следующий день после церемонии вручения премии «Оскар».
Средняя аудитория первых шести серий с момента премьеры шоу 15 января составляет 30 млн зрителей. Дебютный эпизод к этому моменту посмотрели уже 40 млн человек.
Рейтинги «Одних из нас» росли на протяжении всего сезона. Дебютную серию за первые сутки посмотрели 4,7 млн человек, второй эпизод собрал 5,7 млн просмотров, третий — 6,4 млн, четвертый — 7,5 и так далее.
Действие проекта развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.
Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолайя. Некоторые эпизоды пилотной серии снял российский режиссер Кантемир Балагов.