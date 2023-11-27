Жителям московской Некрасовки прислали листовки с требованием прийти в военкомат

«Если Вы узнали, что в отношении Вас военкомат все же составил протокол за неявку, рекомендую его оспорить в суде (если повестка лично не вручалась, то шансы признать протокол незаконным высоки), оспаривать лучше не самому, а поручить это юристу-женщине, чтобы в ходе разбирательства повестка не была вручена ни Вам, ни Вашему представителю», — посоветовал Ступин.