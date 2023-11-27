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Жителям московской Некрасовки прислали листовки с требованием прийти в военкомат

Семён Гудошников
Сегодня в 16:07

В московской Некрасовке жителям стали класть в почтовые ящики листовки с требованием явиться в военкомат. Фотографию такого уведомления опубликовал в своем фейсбуке* депутат Мосгордумы Евгений Ступин**.

В листовке сказано, что по данному адресу неоднократно ходили «группы оповещения» и раздавали повестки. От получателя требуют прийти в военкомат, взяв с собой паспорт и приписное свидетельство. Затем граждан предупреждают о штрафе от 10 до 30 тыс. рублей за неявку.

Ступин отмечает, что подобные вызовы не считаются официальными, потому что в них отсутствует подпись должностного лица. Кроме того, ничем не доказано, что «группы оповещения» ходили по данному адресу, да и в законодательстве такого термина как «группа оповещения» нет.

«Если Вы узнали, что в отношении Вас военкомат все же составил протокол за неявку, рекомендую его оспорить в суде (если повестка лично не вручалась, то шансы признать протокол незаконным высоки), оспаривать лучше не самому, а поручить это юристу-женщине, чтобы в ходе разбирательства повестка не была вручена ни Вам, ни Вашему представителю», — посоветовал Ступин.

Он напомнил, что реестр электронных повесток, закон о котором Владимир Путин подписал весной, пока еще не начал работать по техническим причинам, поэтому не стоит опасаться, что повестку могут вручить онлайн.

Пару недель назад полицейские провели рейд в общежитии Домодедово и увезли в военкомат 40 человек. Также в последние несколько месяцев в столице неоднократно появлялись сообщения об облавах на иностранцев, получивших российское гражданство, в ходе которых им вручают повестки.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

** Евгений Ступин внесен Минюстом в список иностранных агентов.

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