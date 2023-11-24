Полиция провела рейд на складе Wildberries. Его сотрудникам могли вручить повестки

Полиция провела рейд на сортировочном складе Wildberries в подмосковной Электростали, сообщает ТАСС. В связи с этим пресс-служба компании предупредила о возможных перебоях с отгрузкой товаров.
По словам источников агентства, проверка работников склада связана с нелегальной миграцией, а рейды проводятся и в других регионах России. Полицейские смотрят у мужчин паспорта и отметку о воинской обязанности, женщин на территорию склада не пускают, утверждает Mash. По неподтвержденной информации телеграм-канала Baza, сотрудников склада собираются отвезти в военкомат и вручить им повестки.
В конце ноября полицейские провели рейд в общежитии в Домодедово и увезли в военкомат 40 человек. Постояльцев общежития разбудили в 6 утра и забрали в полицейский участок без вещей и документов (кроме паспорта). В тот же день их насильно увезли в Балашиху, где без повесток выдали форму.
В конце октября в подмосковных Котельниках ОМОН совершил рейд на мечеть и забрал в военкомат прихожан. Мужчин заставили подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию. Среди насильно увезенных в военкомат был финалист шоу «Перепой звезду!» на Первом канале Мамут Усеинов.