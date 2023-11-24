Полиция провела рейд на складе Wildberries. Его сотрудникам могли вручить повестки

В конце ноября полицейские провели рейд в общежитии в Домодедово и увезли в военкомат 40 человек. Постояльцев общежития разбудили в 6 утра и забрали в полицейский участок без вещей и документов (кроме паспорта). В тот же день их насильно увезли в Балашиху, где без повесток выдали форму.