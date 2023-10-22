В Подмосковье ОМОН устроил облаву в мечети и забрал прихожан в военкомат

ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал находившихся внутри мужчин в военкомат. Об этом в своем инстаграме* рассказал финалист шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов.
По его словам, силовики проникли в мечеть после пятничной молитвы, всех мужчин, выходивших из здания, в том числе его, посадили в автобус под предлогом проверки. После нескольких часов ожидания их привезли в военкомат города Люберцы, где была организована медкомиссия. Усеинова признали годным к службе и перевезли в пункт сбора контрактников в Балашихе.
«Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО. Позже во время встречи с полковником, имя которого я не знаю, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить. Но как? Через облаву?», — пишет Усеинов.
Он считает, что данная процедура нарушает его права: «Забрали принудительно, незаконно изъяли документы, у меня не было возможности обжаловать решение призывной комиссии, не было возможности предоставить данные о заболеваниях и убеждениях. А главное — мне не приходила повестка».
Усеинов отметил, что не подписывал в военкомате ни контракт, ни какие‑либо иные документы. На ночь его и других мужчин, отказавшихся служить, поселили в казарму. Мужчинам сказали, что 22 октября с ними будут общаться сотрудники Следственного комитета.
По данным Baza, Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в Крыму. Он не служил по состоянию здоровья. В мае артисту пришла повестка, но в сентябре у него была операция, о которой он предупредил военкомат, и позже повесток ему не приходило. Кроме того, у артиста есть контракт с Первым каналом, который, по словам Усеинова, обеспечивает отсрочку.