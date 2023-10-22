В Подмосковье ОМОН устроил облаву в мечети и забрал прихожан в военкомат

«Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО. Позже во время встречи с полковником, имя которого я не знаю, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить. Но как? Через облаву?», — пишет Усеинов.