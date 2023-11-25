Женю Беркович отпустили на прощание с бабушкой Ниной Катерли

«Когда нас пустили для прощания — минут через 20, — выяснилось, что именно то и произошло. Технологии не знаю, Лена Эфрос только сказала, что Женю привезли и дали попрощаться. К моменту, когда нас пустили в зал, Женю уже увезли», — продолжает он.