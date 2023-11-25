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Женю Беркович отпустили на прощание с бабушкой Ниной Катерли

Максим Саблин
Сегодня в 15:59

Содержащейся в московском СИЗО режиссерке Евгении Беркович позволили посетить прощание с бабушкой Ниной Катерли в Петербурге. Об этом сообщил депутат петербургского Заксобрания и друг семьи Борис Вишневский.

«Простились с Ниной Семёновной Катерли. Перед прощанием в зал пустили только родственников, привезли Женю Беркович, дали проститься с бабушкой и увидеться с  мамой, Еленой Эфрос. Потом, когда Женю увезли, пустили остальных проститься», — написал депутат в своем телеграм-канале.

«Мне говорили, что есть шанс, что после обращения множества известных людей на прощание с бабушкой могут привезти ее внучку, Женю Беркович. Верилось не очень, честно говоря», — передает с похорон Вишневский.

«Когда нас пустили для прощания — минут через 20, — выяснилось, что именно то и произошло. Технологии не знаю, Лена Эфрос только сказала, что Женю привезли и дали попрощаться. К моменту, когда нас пустили в зал, Женю уже увезли», — продолжает он.

«Значит, все-таки сработало обращение. Или какие‑то другие сработали мотивы и механизмы. Но главное — в том, что Женя все-таки смогла проститься с бабушкой и увидеться с мамой», — говорится в посте.

Правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка постановщицы Жени Беркович и мать журналистки Елены Эфрос, умерла в возрасте 89 лет 20 ноября.

Беркович неоднократно просила суд отпустить ее из‑под ареста, чтобы она могла ухаживать за бабушкой и двумя приемными дочерями, однако меру пресечения ей не изменили. В итоге 25 актеров, режиссеров, писателей, журналистов и общественных деятелей написали открытое письмо уполномоченной по правам человека. Среди его подписантов были Евгений Миронов, Данила Козловский, Иван Ургант и многие другие деятели.

Женя Беркович и Светлана Петрийчук уже полгода находятся в СИЗО. Их обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две «Золотые маски». Сюжет постановки посвящен девушкам, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.

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