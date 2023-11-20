Миронов, Козловский, Муратов* и Ургант попросили выпустить из СИЗО Женю Беркович

25 известных актеров, режиссеров, писателей, журналистов и общественных деятелей попросили изменить меру пресечения Евгении Беркович и Светлане Петрийчук. Они написали открытое письмо уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, которое опубликовала «Новая газета».
20 ноября в возрасте 89 лет умерла бабушка Беркович — правозащитница и писательница Нина Катерли. Режиссерка неоднократно просила суд отпустить ее из‑под ареста, чтобы она могла ухаживать за бабушкой и двумя приемными дочерями, одна из которых несовершеннолетняя, а вторая с инвалидностью.
«Случилось то, о чем на каждом судебном заседании по продлению ареста говорила Женя Беркович. Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находится две бабушки и две приемных дочери. Татьяна Николаевна! Мы просим вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — говорится в обращении.
Письмо среди прочих подписали народные артисты России Евгений Миронов, Константин Райкин, Евгений Редько и Андрей Смирнов, заслуженные артисты РФ Данила Козловский, Юлия Пересильд и Денис Суханов, актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт, писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина, нобелевский лауреат, экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов*, журналисты Катерина Гордеева* и Николай Солодников, режиссеры Александр Сокуров и Дмитрий Крымов, телеведущий Иван Ургант и правозащитница Ирина Ясина.
Женя Беркович и Светлана Петрийчук уже полгода находятся в СИЗО. Их обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две «Золотые маски». Сюжет постановки посвящен девушкам, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
*Дмитрий Муратов и Катерина Гордеева внесены Минюстом в список иноагентов.