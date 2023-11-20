Умерла писательница Нина Катерли, бабушка Жени Беркович

Правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка постановщицы Жени Беркович и мать журналистки Елены Эфрос, умерла в возрасте 89 лет. Об этом стало известно из телеграм-канала петербургского депутата от «Яблока» Бориса Вишневского.
«Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память… Мои соболезнования [ее дочери] Елене Эфрос и другим родным и близким…» — написал Вишневский.
Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде. С 1976 года она занималась литературой и правозащитной деятельностью. За свою жизнь Катерли написала более 15 произведений в жанрах от фантастического реализма до публицистики.
Внучка Катерли режиссер Женя Беркович уже полгода находится в СИЗО. Ее и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две «Золотые маски». Сюжет постановки посвящен девушкам, которые решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
У Беркович две приемные дочери — Кира и Анна, одна из которых несовершеннолетняя, а вторая с инвалидностью. Несмотря на это, суд отказался отправить обвиняемую под домашний арест. В начале ноября Замоскворецкий суд Москвы продлил арест девушек до 10 января 2024 года.