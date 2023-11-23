Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном насилии

Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили в сексуализированном насилии, якобы имевшем место в 1993 году. Об этом сообщил ABC News.
Женщина, имя которой не указывается, заявила, что Адамс напал на нее, когда они работали в городских службах. Мэр Нью-Йорка в то время был капитаном полиции. Женщин-коллег у него, насколько известно СМИ, в тот момент не было.
Истица утверждает, что Адамс изнасиловал ее. Это, как заявила женщина, повлекло физические, психологические и другие травмы. За якобы нанесенный ущерб она требует компенсацию в размере не менее 5 млн долларов.
Адамс категорически отверг обвинения. Он назвал их «абсолютно неправдивыми» и подчеркнул, что истица утверждает то, чего никогда не случалось.
«Мэр не знает, кто этот человек. Если они когда‑либо встречались, он этого не помнит. Но он никогда бы не причинил физического вреда другому человеку и решительно отрицает любые подобные заявления», — подчеркнул представитель мэрии.