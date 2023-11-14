Съемки второго сезона «Уэнсдэй» стартуют в 2024 году

Дженна Ортега, которая заняла пост продюсера второго сезона, рассказала, что в продолжении сериала будет меньше любви и больше ужаса: «Мы решили, что хотим больше склониться к хоррор-составляющей. <…> Поэтому отказываемся от романтических любовных интересов для Уэнсдэй, и это действительно здорово».