Съемки второго сезона «Уэнсдэй» стартуют в 2024 году

Съемки второго сезона сериала «Уэнсдэй» стартуют в Ирландии в апреле 2024 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
Первый сезон снимался в Румынии с сентября 2021-го по март 2022-го. После глобального успеха сериала его декорации стали главной достопримечательностью страны и способствовали росту туризма.
Сюжет второго сезона пока не раскрывается. Ранее создатели «Уэнсдэй» и «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар намекнули, что зрители смогут увидеть больше членов семьи Аддамс и глубже изучить отношения главной героини с матерью.
Дженна Ортега, которая заняла пост продюсера второго сезона, рассказала, что в продолжении сериала будет меньше любви и больше ужаса: «Мы решили, что хотим больше склониться к хоррор-составляющей. <…> Поэтому отказываемся от романтических любовных интересов для Уэнсдэй, и это действительно здорово».
«Уэнсдэй» успел получить номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)», а Ортега боролась за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале», но уступила Кинте Брансон («Начальная школа „Эбботт“»).