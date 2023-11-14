Реклама
Новости

Съемки второго сезона «Уэнсдэй» стартуют в 2024 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

Съемки второго сезона сериала «Уэнсдэй» стартуют в Ирландии в апреле 2024 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Первый сезон снимался в Румынии с сентября 2021-го по март 2022-го. После глобального успеха сериала его декорации стали главной достопримечательностью страны и способствовали росту туризма.

Сюжет второго сезона пока не раскрывается. Ранее создатели «Уэнсдэй» и «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар намекнули, что зрители смогут увидеть больше членов семьи Аддамс и глубже изучить отношения главной героини с матерью.

Дженна Ортега, которая заняла пост продюсера второго сезона, рассказала, что в продолжении сериала будет меньше любви и больше ужаса: «Мы решили, что хотим больше склониться к хоррор-составляющей. <…> Поэтому отказываемся от романтических любовных интересов для Уэнсдэй, и это действительно здорово».

Первый сезон шоу вышел 23 декабря 2022 года. В декабре «Уэнсдэй» стал третьим в истории Netflix сериалом, преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотра за месяц. Проект стал самым просматриваемым в 2022-м.

«Уэнсдэй» успел получить номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)», а Ортега боролась за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале», но уступила Кинте Брансон («Начальная школа „Эбботт“»).

Подробности по теме
Перси Хайнса Уайта убрали из второго сезона «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании
расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Альфред ГофДженна Ортега
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»