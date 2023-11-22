С прошлой недели OpenAI, создавшая знаменитый ChatGPT, приковала внимание соцсетей. Все началось с увольнения советом директоров сооснователя и гендиректора компании Сэма Альтмана, а закончилось его возвращением и роспуском совета. Некоторым это напомнило сюжет фильма, осталось выбрать исполнителя главной роли.
С момента ухода Альтмана каждый день из жизни OpenAI напоминал новый эпизод (если представить, что это мини-сериал) или поворот событий (если полнометражный фильм). Крупные издания выпускали материалы со ссылками на источники, пытаясь выведать, что происходит внутри компании, а техноблогеры гадали, что же будет дальше. «Афиша Daily» составила хронологию событий, чтобы разобраться с центральными героями.
- 16 ноября, четверг. Сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер назначает Альтману звонок на полдень пятницы. Технический директор Мира Мурати, как сообщается, на тот момент уже знала, что произойдет.
- 17 ноября, пятница. Соучредителя Грега Брокмана снимают с должности председателя совета директоров, но оставляют в качестве президента и сообщают, что Альтман уволен. Вскоре об увольнении Альтмана объявляется публично: совет директоров «пришел к выводу, что он не всегда был откровенен в общении» с ним, а это «ограничивает его способность выполнять свои обязанности». Суцкевер поддерживает решение: уход Альтмана необходим для защиты миссии OpenAI «сделать ИИ полезным для человечества». Брокман увольняется сам. Место Альтмана на время занимает Мурати.
- 18 ноября, суббота. Из слитой служебной записки стало известно, что увольнение Альтмана для всех стало неожиданностью. Продажа акций, которые принадлежат сотрудникам OpenAI, оказывается под угрозой — вплоть до срыва.
ㅤ
Тем временем Альтман рассказывает инвесторам о запуске нового предприятия в партнерстве с Брокманом. Инвесторы негодуют решением совета директоров, требуют возвращения Альтмана или найма кого‑то из Microsoft. Директора «двойственно настроены» на возвращение Альтмана и, если это случится, ждут значительных изменений в управлении, в том числе своих отставок.
- 19 ноября, воскресенье. СМИ пишут о вероятной встрече Альтмана с руководством в штаб-квартире OpenAI в Сан-Франциско. Bloomberg сообщает, что временный гендиректор Мурати среди прочих настаивает на возвращении Альтмана. Затем The Information со ссылкой на служебную записку Суцкевера пишет, что Альтман не вернется. Мурати отстраняют, ее место на время занимает сооснователь Twitch Эммет Шир — поиски постоянного гендира продолжаются.
- 20 ноября, понедельник. Альтман, Брокман и их коллеги возглавили исследовательскую группу Microsoft в области искусственного интеллекта. Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла говорит об открытых дверях для других сотрудников OpenAI. Суцкевер, настаивавший на увольнении Альтмана, теперь сожалеет и обещает сделать все ради возвращения экс-гендира.
ㅤ
Почти все сотрудники OpenAI (738 из 770), включая Суцкевера, грозятся увольнениями, если правление не уйдет в отставку и не вернет Альтмана. В своих соцсетях они пишут: «OpenAI — ничто без своих людей». Выясняется, что процесс перехода Альтмана и Брокмана в Microsoft еще не завершен, и они готовы вернуться в OpenAI, если совет директоров расформируется. В то же время директора, по данным The Information, предлагают конкурирующей компании Anthropic слиться в одну, чтобы ее соучредитель и глава Дарио Амодеи занял должность гендиректора, но получают отказ.
- 21 ноября, вторник. Ближе к ночи OpenAI сообщила, что Альтман вернется в качестве гендиректора, а вместе с ним и Брокман. Во временный совет директоров вошли бывший содиректор Salesforce Брет Тейлор (он также возглавил его), экс-министр финансов США Ларри Саммерс и соучредитель Quora Адам Д’Анджело, единственный, кто сохранил свое кресло из прошлого состава.
ㅤ
«Когда вечером я решил присоединиться к Microsoft, было ясно, что это лучший путь для меня и команды. С новым советом директоров и при поддержке Сатьи [Наделлы] я с нетерпением жду возвращения в OpenAI и развития нашего прочного партнерства с Microsoft», — написал Альтман.
Кто сыграет Альтмана?
Перестановки, сливы переписок и громкие заявления, напоминающие реалити-шоу, сопровождались обсуждениями в соцсетях. Речь зашла о том, что переворот в OpenAI можно было бы экранизировать под названием «Нейронная сеть». В каком жанре потенциальная лента могла бы выйти, пользователи еще не решили. Например, для комедии могло бы подойти название «Ctrl Altman Delete» (именно так, в стиле «Коммерсанта» назвало свою статью издание Evening Standard).
Претендентов на роль Альтмана несколько. Первым в голову пришел Джесси Айзенберг, но насчет него возникли сомнения: актера помнят по роли Марка Цукерберга в «Социальной сети». Тогда вместо американца предложили ирландца, звезду «Оппенгеймера» Киллиана Мерфи. Вот еще несколько актеров, которые могли бы сыграть бывшего и настоящего гендира OpenAI.
«Ставлю на Джесси»
«После того как Джесси Айзенберг сыграл Цука, Эштон Катчер сыграл Джобса, увидим ли мы Киллиана Мерфи в роли Альтмана в голливудском фильме про OpenAI?»
Томас Миддлдич, актер сериала «Кремниевая долина»
«Майкл Сера, пожалуйста»
«Эндрю Гарфилд отлично подходит на роль Альтмана»
Саймон Хелберг, актер из сериала «Теория большого взрыва»
Альтман и OpenAI в мемах
То, как Альтман сначала ушел, а затем вернулся в OpenAI, нашло место в мемах.
«Последняя неделя в истории OpenAI»
«Все кончено! Мы возвращаемся!»
«Знакомьтесь, новый совет директоров OpenAI». На фото: каст сериала «Силиконовая долина»
«Последний работник OpenAI пытается разобраться, почему ChatGPT упал»
«Совет директоров OpenAI: ты уволен.
ㅤ
Альтман:»
«Сэма Альтмана уволили из стартапа, финансируемого Microsoft. Затем Сэма Альтмана наняла Microsoft. Затем Сэму Альтману поручили управлять таким же стартапом, который финансируется Microsoft. [А затем вернули в тот же стартап, финансируемый Microsoft.] Капитализм последней стадии такой смешной»
«Убери „OpenAI“, просто „Microsoft“, так проще звучит»
Возвращение Альтмана сравнили с отрывком из «Волка с Уолл-стрит». Пользователь поменял лицо Леонардо Ди Каприо, игравшего брокера Джордана Белфорта.