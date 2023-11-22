Перестановки, сливы переписок и громкие заявления, напоминающие реалити-шоу, сопровождались обсуждениями в соцсетях. Речь зашла о том, что переворот в OpenAI можно было бы экранизировать под названием «Нейронная сеть». В каком жанре потенциальная лента могла бы выйти, пользователи еще не решили. Например, для комедии могло бы подойти название «Ctrl Altman Delete» (именно так, в стиле «Коммерсанта» назвало свою статью издание Evening Standard).