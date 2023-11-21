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Почти все сотрудники OpenAI пригрозили перейти в Microsoft из‑за увольнения Сэма Альтмана

Семён Гудошников
Сегодня в 13:42

Почти все сотрудники OpenAI, создателя ChatGPT, пригрозили уйти в Microsoft вслед за основателем компании Сэмом Альтманом, которого уволил совет директоров OpenAI. Об этом сообщают The Washington Post и Wired со ссылкой на открытое письмо сотрудников.

WP отмечает, что это письмо подписали уже более 700 человек. По данным Wired, число подписантов достигло 738. Всего в штате OpenAI насчитывается 770 сотрудников.

«То, как вы уволили Сэма Альтмана и убрали Грега Брокмана из совета директоров, перечеркнуло всю нашу работу и подорвало нашу миссию как компании. Ваше поведение наглядно продемонстрировало, что вы недостаточно компетентны, чтобы возглавлять OpenAI», — сказано в документе.

Сотрудники призвали членов правления уйти в отставку и восстановить Альтмана в должности. В противном случае они пригрозили перейти в Microsoft, где якобы заверили, что места найдутся для всех сотрудников OpenAI.

Письмо среди прочих подписал Илья Суцкевер — главный научный сотрудник и член совета директоров OpenAI, который на прошлой неделе голосовал за увольнение Альтмана.

По данным Bloomberg, OpenAI ведет «интенсивные дискуссии» по объединению компании. Вице-президент по глобальным вопросам Анной Маканджу сказала, что руководство контактирует с Альтманом и правлением компании, но окончательного ответа пока нет.

Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI 17 ноября. В совете директоров компании решили, что «он не всегда был откровенен в общении» с руководством, а это «ограничивает его способность выполнять свои обязанности».

Вместе с Альтманом компанию покинул еще один соучредитель — Грег Брокман. Оба перешли в Microsoft, где будут руководить недавно созданной группой разработчиков искусственного интеллекта. На пост главы OpenAI назначили бывшего генерального директора Twitch Эмметта Шира. После ухода Альтмана в OpenAI прокатилась волна отставок.

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Сэм АльтманГрег БрокманИлья Суцкевер
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