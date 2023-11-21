Почти все сотрудники OpenAI пригрозили перейти в Microsoft из‑за увольнения Сэма Альтмана

«То, как вы уволили Сэма Альтмана и убрали Грега Брокмана из совета директоров, перечеркнуло всю нашу работу и подорвало нашу миссию как компании. Ваше поведение наглядно продемонстрировало, что вы недостаточно компетентны, чтобы возглавлять OpenAI», — сказано в документе.