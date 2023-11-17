Сэма Альтмана уволили с должности гендиректора компании OpenAI, создавшей ChatGPT

Сэм Альтман уволен с поста генерального директора OpenAI, сообщает компания на своем сайте. Его должность на время займет технический директор Мира Мурати.
В сообщении OpenAI говорится, что совет директоров «пришел к выводу, что он не всегда был откровенен в общении» с ним, а это «ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», — добавили в компании.
По данным нескольких источников The Verge, сотрудники OpenAI узнали об увольнении Альтмана так же из блога компании. Совет директоров будет искать замену Альтману.
Альтман является соучредителем OpenAI и первоначально был сопредседателем компании вместе с Илоном Маском. Маск ушел в 2018 году, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, а потом он основал собственную компанию в области искусственного интеллекта xAI.
The Verge пишет, что уход Альтмана — это чрезвычайно неожиданный поворот событий, поскольку он был лицом OpenAI. Только недавно он анонсировал разработку универсального искусственного интеллекта — программного аналога человеческого мозга, превосходящего людей в выполнении почти всех работ.