Сэма Альтмана уволили с должности гендиректора компании OpenAI, создавшей ChatGPT

В сообщении OpenAI говорится, что совет директоров «пришел к выводу, что он не всегда был откровенен в общении» с ним, а это «ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», — добавили в компании.