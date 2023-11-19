Совет директоров OpenAI ведет переговоры о возвращении Сэма Альтмана на пост гендиректора

Правление OpenAI «двойственно настроено» на возвращение Альтмана и ожидает значительных изменений, передает The Verge. По словам близкого к Альтману источника, правление в принципе согласилось уйти в отставку и позволить Альтману и уволившемуся соучредителю OpenAI Грегу Брокману вернуться, но не спешило с принятием окончательного решения, пропустив дедлайн, после которого многие сотрудники OpenAI обещали уйти в отставку.