Совет директоров OpenAI ведет переговоры о возвращении Сэма Альтмана на пост гендиректора

Совет директоров OpenAI, который уволил гендиректора и основателя компании Сэма Альтмана накануне, ведет переговоры насчет его возращения. Об этом сообщает The New York Times.
Правление OpenAI «двойственно настроено» на возвращение Альтмана и ожидает значительных изменений, передает The Verge. По словам близкого к Альтману источника, правление в принципе согласилось уйти в отставку и позволить Альтману и уволившемуся соучредителю OpenAI Грегу Брокману вернуться, но не спешило с принятием окончательного решения, пропустив дедлайн, после которого многие сотрудники OpenAI обещали уйти в отставку.
The New York Times пишет, что переговоры с Альтманом уже на следующий день после отставки начались из‑за протестов среди инвесторов OpenAI.
Совет директоров OpenAI уволил Альтмана, потому что тот «не всегда был откровенен в общении». «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», — добавили там.
Альтман является соучредителем OpenAI и первоначально был сопредседателем компании вместе с Илоном Маском. Маск ушел в 2018 году, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, а потом он основал собственную компанию в области искусственного интеллекта xAI.
The Verge пишет, что уход Альтмана — это чрезвычайно неожиданный поворот событий, поскольку он был лицом OpenAI. Только недавно он анонсировал разработку универсального искусственного интеллекта — программного аналога человеческого мозга, превосходящего людей в выполнении почти всех работ.