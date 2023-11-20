Bloomberg: директором OpenAI стал сооснователь Twitch Эмметт Шир

Новым директором OpenAI (разработчика ChatGPT) стал бывший гендиректор Twitch Эмметт Шир. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, совету директоров OpenAI понравилось, что Шир осознает «экзистенциональные угрозы, которые скрывает ИИ» и поддерживает замедление работы над продвинутыми ИИ-моделями, чтобы убедиться в их безопасности. Также их впечатлил тот факт, что Twitch под его управлением стал одним из лидеров на рынке видеосервисов.
Сэм Альтман не вернется на этот пост, несмотря на попытки инвесторов во главе с Microsoft и Thrive Capital восстановить его в должности.
Теперь же Альтман и Грег Брокман, покинувший совет директоров примерно в то же время, перейдут на работу в корпорацию Microsoft и будут помогать руководить недавно созданной внутренней группой разработчиков искусственного интеллекта. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что его компания по-прежнему поддерживает отношения с OpenAI и с нетерпением ждет начала сотрудничества с Широм и новым руководством.
Совет директоров OpenAI уволил Альтмана 18 ноября. Одним из поводов для разногласий стало то, как быстро он хотел, чтобы компания выпускала продукты и привлекала клиентов.
Это вызвало опасения членов совета по поводу безопасности инструментов искусственного интеллекта, способных генерировать текст, изображения и даже компьютерный код без минимальных подсказок.
Альтман является соучредителем OpenAI и первоначально был сопредседателем компании вместе с Илоном Маском. Маск ушел в 2018 году, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, а потом он основал собственную компанию в области искусственного интеллекта xAI.