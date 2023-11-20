Bloomberg: директором OpenAI стал сооснователь Twitch Эмметт Шир

Теперь же Альтман и Грег Брокман, покинувший совет директоров примерно в то же время, перейдут на работу в корпорацию Microsoft и будут помогать руководить недавно созданной внутренней группой разработчиков искусственного интеллекта. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что его компания по-прежнему поддерживает отношения с OpenAI и с нетерпением ждет начала сотрудничества с Широм и новым руководством.