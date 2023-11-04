Илон Маск запустил свой проект искусственного интеллекта под названием xAI. Продукт будет доступен для ограниченного круга пользователей.
На изображении пользователь спрашивает ИИ, как сделать кокаин в домашних условиях. Grok дает инструкцию, по которой сделать это невозможно, а в конце сообщения просит «не изготавливать кокаин», потому что «незаконно, опасно и не то, что он поощряет».
«Grok имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу X — это огромное преимущество перед другими моделями. Он также основан на сарказме и любит его [использовать]. Понятия не имею, кто мог его этому научить», — написал Маск в другом твите.