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Илон Маск запустил проект искусственного интеллекта. По его словам, это лучшее из имеющегося сейчас

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Илон Маск запустил свой проект искусственного интеллекта под названием xAI. Продукт будет доступен для ограниченного круга пользователей.

«В некоторых важных составляющих это лучшее, что существует на данный момент», — написал Маск. Бизнесмен поделился скриншотом работы системы Grok от xAI, которая «разработана так, чтобы в ее ответах было немного юмора».

На изображении пользователь спрашивает ИИ, как сделать кокаин в домашних условиях. Grok дает инструкцию, по которой сделать это невозможно, а в конце сообщения просит «не изготавливать кокаин», потому что «незаконно, опасно и не то, что он поощряет».

«Grok имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу X — это огромное преимущество перед другими моделями. Он также основан на сарказме и любит его [использовать]. Понятия не имею, кто мог его этому научить», — написал Маск в другом твите.

xAI, возглавляемая Маском, — это компания по искусственному интеллекту, в которой работают эксперты и бывшие сотрудники DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft и Tesla, а также Университета Торонто. Компания была основана в июле 2023 года с целью «понять истинную природу Вселенной».

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