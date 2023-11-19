Две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

«Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — передает слова Глеба Самойлова Чернин. Такое же уведомление, как пишет «Фонтанка», получил Вадим Самойлов в Новосибирске. Братья с 2008 года выступают отдельно.