Две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков, сообщил в своих соцсетях продюсер Антон Чернин со ссылкой на Глеба Самойлова. Композиции впервые были исполнены еще в 1990-е.
«Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — передает слова Глеба Самойлова Чернин. Такое же уведомление, как пишет «Фонтанка», получил Вадим Самойлов в Новосибирске. Братья с 2008 года выступают отдельно.
В июне суд Петербурга запретил распространять 14 ссылок на песни Scally Milano и их тексты. Экспертиза пришла к выводу, что в указанных песнях есть пропаганда употребления наркотиков и позитивное отношение к продаже запрещенных средств.