Реклама
Новости

Две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

Рустам Абдуллин
Вчера в 20:58

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков, сообщил в своих соцсетях продюсер Антон Чернин со ссылкой на Глеба Самойлова. Композиции впервые были исполнены еще в 1990-е.

«Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — передает слова Глеба Самойлова Чернин. Такое же уведомление, как пишет «Фонтанка», получил Вадим Самойлов в Новосибирске. Братья с 2008 года выступают отдельно.

В июне суд Петербурга запретил распространять 14 ссылок на песни Scally Milano и их тексты. Экспертиза пришла к выводу, что в указанных песнях есть пропаганда употребления наркотиков и позитивное отношение к продаже запрещенных средств.

В июле МВД проверяло рэпера Kizaru на пропаганду наркотиков, против него даже возбудили административное дело. В августе по этому же поводу проверяли Викторию Боню.

расскажите друзьям
люди
Антон ЧернинГлеб СамойловВадим СамойловВиктория Боня
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»