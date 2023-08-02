Викторию Боню проверяют на пропаганду наркотиков

Прокуратура Москвы проверяет Викторию Боню на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает Екатерина Мизулина.
«В соцсетях она постоянно призывает пользователей употреблять один из галлюциногенных препаратов» — написала глава Лиги безопасного интернета.
В случае выявления правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП бывшей участнице «Дома 2» будет грозить штраф до 30 тыс. рублей. Проверка продлится до конца августа, но в случае необходимости будет продлена, рассказали в прокуратуре.
Ранее представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Генпрокуратуру с жалобой, что Боня регулярно рекламирует ретриты по сакральной медицине с шаманами, связанные с употреблением отвара аяуаска. В нем содержатся психоделические вещества диметилтриптамин и мескалин, производство и распространение которых запрещено в России.
В 2020 году Боня публиковала в своем инстаграме* с аудиторией почти 7 млн человек (тогда) серию постов о возможной зависимости распространения коронавируса от работы вышек связи 5G. Она говорила, что людей «устрашают» пандемией, чтобы позже всех «вакцинировать» и ввести таким образом некие «чипы». При этом Боня утверждала, что просто «делится фактами».
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.