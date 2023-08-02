Викторию Боню проверяют на пропаганду наркотиков

В 2020 году Боня публиковала в своем инстаграме* с аудиторией почти 7 млн человек (тогда) серию постов о возможной зависимости распространения коронавируса от работы вышек связи 5G. Она говорила, что людей «устрашают» пандемией, чтобы позже всех «вакцинировать» и ввести таким образом некие «чипы». При этом Боня утверждала, что просто «делится фактами».