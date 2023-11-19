«Это могли быть мы»: фильтр с целующимся Шрэком захватил тикток

Маску с любимым персонажем сделал разработчик фильтров дополненной реальности Игорь Рылеев. В прошлом он также публиковал виральную маску с огром для инстаграма*, на которой тот настойчиво лезет обниматься. Также он предлагал пользователям представить себя добычей зеленого здоровяка или его ребенком.