«Это могли быть мы»: фильтр с целующимся Шрэком захватил тикток

В тиктоке завирусился AR-фильтр с целующимся Шрэком. Виртуальный огр набрасывается на пользователей, заставляет их вторых половинок ревновать и становится героем скетчей.
Маску с любимым персонажем сделал разработчик фильтров дополненной реальности Игорь Рылеев. В прошлом он также публиковал виральную маску с огром для инстаграма*, на которой тот настойчиво лезет обниматься. Также он предлагал пользователям представить себя добычей зеленого здоровяка или его ребенком.
Кроме этого в его аккаунте можно найти множество других работ, например, с Фионой или кабриолетом Барби.
Первые ролики «поцелуев» со Шрэком появились в его аккаунте три дня назад. В видео под мелодию «Сказка» из саундтрека мультфильма он складывает губы, пытаясь ответить виртуальному персонажу. За короткий срок фильтр выбился в топ тиктока, с ним уже снято больше 1,2 млн роликов.
В роликах пользователи не только стараются запечатлеть момент встречи с героем детства, но подставляют под него близких, изменяют с ним вторым половинкам или используют для намеков своему крашу.
Тем временем DreamWorks готовится выпустить «Шрэк-5» в 2025 году. Информацию о релизном окне указала одна из стажерок, которая занималась мерчем по фильму.
В ожидании мультфильма режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора арендовали домик Шрэка на AirBnb, а также провели по нему экскурсию в образах персонажей.
На прошлой неделе в твиттере обратили внимание на японский постер «Шрэка-2». По какой‑то причине почти 20 лет назад локализаторы заменили на нем огра Фиону на принцессу, и в сети их подозревают в расизме.