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На Airbnb теперь можно арендовать избушку Шрэка

Максим Саблин
Сегодня в 18:58

DreamWorks выставила на Airbnb домик Шрэка из мультфильма про зеленого огра. Счастливчиков пустят бесплатно пожить в нем две ночи в канун Хэллоуина с 27 по 29 октября.

Согласно описанию, избушка на болоте расположена где‑то среди холмов шотландского нагорья и хитрый Осел сдает ее в аренду. В духе мультфильма единственная уборная находится в 20 метрах от дома.

«Болото Шрэка прекрасно. Просто прекрасно. Идеальное место для приема гостей. Знаете, что мне здесь нравится? Все. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны, все. Я не могу дождаться, когда гости смогут сами познакомиться с этим грязным кусочком рая», — цитирует Осла описание.

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Сервис предлагает постояльцам следующие активности: релакс среди свечей из ушной серы, перекус десертом парфе, обмен историями у костра до глубокой ночи, питание свежеприготовленными вафлями по утрам и наслаждение уединением в крепком туалете Шрэка.

Сервис начнет принимать заявки 13 октября, приглашение на выходные может получить группа до трех человек. Также Airbnb намерена сделать пожертвование в благотворительный фонд HopScotch, который организует отдых детей из малообеспеченных шотландских семей.

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