На Airbnb теперь можно арендовать избушку Шрэка

«Болото Шрэка прекрасно. Просто прекрасно. Идеальное место для приема гостей. Знаете, что мне здесь нравится? Все. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны, все. Я не могу дождаться, когда гости смогут сами познакомиться с этим грязным кусочком рая», — цитирует Осла описание.