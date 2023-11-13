«В Японии не ценят горячих зеленых женщин»: локализаторов «Шрэка-2» заподозрили в расизме

В твиттере обратили внимание на японский постер «Шрэка-2». По какой‑то причине локализаторы заменили на нем Фиону-огра на девушку, в сети их подозревают в расизме.
Сравнение американского и японского постеров опубликовал фанат под ником @ShrekHistory. Судя по его постам, он занимается коллекционированием различных изданий мультфильмов франшизы, среди прочего у него оказался плакат из азиатской страны. Твит с двумя картинками завирусился в соцсети, набрал чуть меньше 5 млн просмотров, 30 тыс. лайков и сотни удивленных комментариев.
Два постера почти полностью повторяют друг друга, кроме двух деталей. Японские локализаторы лишь добавили название анимационной картины, а также зачем‑то заменили Фиону. Если на американском варианте жена Шрэка изображена зеленой огрихой, под стать мужу, то за океаном ее зачем‑то заменили принцессой.
Американская версия
Японская версия
Пользователей твиттера удивил выбор японских прокатчиков. Многие заподозрили, что локализаторов не устроил цвет кожи Фионы, и поэтому ее заменили на более привычную версию в попытке привлечь зрителей.
Некоторые предположили, что на такой ход создателей постера толкнуло желание сохранить в тайне концовку первой части. Там Фиона решает отказаться от человеческого образа, чтобы жить вместе с любимым на болоте. Однако, отвечают им другие комментаторы, вновь показать ее в образе принцессы — это тоже спойлер, ведь в продолжении огриха принимает человеческий облик против своей воли из‑за действия любовного зелья, которое выпил Шрэк.
На прошлой неделе стало известно вероятное релизное окно «Шрэка-5». Продолжение истории семьи болотных огров, Осла и Кота в сапогах может появиться в кинотеатрах в 2025 году.