«В Японии не ценят горячих зеленых женщин»: локализаторов «Шрэка-2» заподозрили в расизме

Некоторые предположили, что на такой ход создателей постера толкнуло желание сохранить в тайне концовку первой части. Там Фиона решает отказаться от человеческого образа, чтобы жить вместе с любимым на болоте. Однако, отвечают им другие комментаторы, вновь показать ее в образе принцессы — это тоже спойлер, ведь в продолжении огриха принимает человеческий облик против своей воли из‑за действия любовного зелья, которое выпил Шрэк.