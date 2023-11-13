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«В Японии не ценят горячих зеленых женщин»: локализаторов «Шрэка-2» заподозрили в расизме

Максим Саблин
Вчера в 23:02

В твиттере обратили внимание на японский постер «Шрэка-2». По какой‑то причине локализаторы заменили на нем Фиону-огра на девушку, в сети их подозревают в расизме.

Сравнение американского и японского постеров опубликовал фанат под ником @ShrekHistory. Судя по его постам, он занимается коллекционированием различных изданий мультфильмов франшизы, среди прочего у него оказался плакат из азиатской страны. Твит с двумя картинками завирусился в соцсети, набрал чуть меньше 5 млн просмотров, 30 тыс. лайков и сотни удивленных комментариев.

Два постера почти полностью повторяют друг друга, кроме двух деталей. Японские локализаторы лишь добавили название анимационной картины, а также зачем‑то заменили Фиону. Если на американском варианте жена Шрэка изображена зеленой огрихой, под стать мужу, то за океаном ее зачем‑то заменили принцессой.

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Американская версия

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Японская версия

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Пользователей твиттера удивил выбор японских прокатчиков. Многие заподозрили, что локализаторов не устроил цвет кожи Фионы, и поэтому ее заменили на более привычную версию в попытке привлечь зрителей.

Некоторые предположили, что на такой ход создателей постера толкнуло желание сохранить в тайне концовку первой части. Там Фиона решает отказаться от человеческого образа, чтобы жить вместе с любимым на болоте. Однако, отвечают им другие комментаторы, вновь показать ее в образе принцессы — это тоже спойлер, ведь в продолжении огриха принимает человеческий облик против своей воли из‑за действия любовного зелья, которое выпил Шрэк.

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На прошлой неделе стало известно вероятное релизное окно «Шрэка-5». Продолжение истории семьи болотных огров, Осла и Кота в сапогах может появиться в кинотеатрах в 2025 году.

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