«Шрек 5» может выйти в 2025 году

DreamWorks готовится выпустить «Шрек 5» в 2025 году. Об этом первым сообщил твиттер-аккаунт Discussing Films.
Информацию о релизном окне утекла от одной из стажерок в NBCUniversal, которой принадлежит анимационная студия. В своем аккаунте в LinkedIn сотрудница написала, что отвечала за идеи для потребительских товаров по двум частям мюзикла «Злая» с Арианой Гранде (первая появится в 2024 году, а сиквел — в 2025-м), четвёртой части «Гадкого я» (будет на экранах в 2024-м), а также «Шреку 5».
В апреле основатель Illumination, а также креативный партнер Universal Крис Меледандри тизерил возвращение одной из самых успешных анимационных франшиз Universal. Тогда в интервью для Variety он рассказал, что компания начала переговоры о возвращении каста оригинальных 4 картин.
«Мы ожидаем, что актеры вернутся. Переговоры начинаются уже сейчас, и всё указывает на большой интерес актеров к возвращению», — сказал он.
В январе в разговоре с ETalk Эдди Мерфи признался, что с радостью бы вновь озвучил Осла в мультфильме. «Если [DreamWorks] когда‑нибудь выпустит еще одного „Шрека“, я соглашусь в два счета. Я обожаю Осла. Раз они сняли фильм про Кота в сапогах, Ослу тоже нужен такой, он же гораздо смешнее».
В 2022 году в кинотеатрах вышел спин-офф про Кота в сапогах, которого в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Фильм оказался большим успехом для DreamWorks, картина собрала в кассах по всему миру чуть меньше 500 млн долларов.