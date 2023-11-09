«Шрек 5» может выйти в 2025 году

Информацию о релизном окне утекла от одной из стажерок в NBCUniversal, которой принадлежит анимационная студия. В своем аккаунте в LinkedIn сотрудница написала, что отвечала за идеи для потребительских товаров по двум частям мюзикла «Злая» с Арианой Гранде (первая появится в 2024 году, а сиквел — в 2025-м), четвёртой части «Гадкого я» (будет на экранах в 2024-м), а также «Шреку 5».