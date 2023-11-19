Лерчек выплатила налоговой еще почти 300 млн рублей и погасила долги

«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн рублей (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн [рублей], в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф», — рассказал он.