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Лерчек выплатила налоговой еще почти 300 млн рублей и погасила долги

Максим Саблин
Сегодня в 13:44

Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили налоговой инспекции недостающие 296 млн рублей, в разговоре с ТАСС заявил их адвокат Константин Третьяков.

«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн рублей (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн [рублей], в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф», — рассказал он.

По его словам, семейная пара полностью погасила задолженность перед государством. Третьяков также пояснил журналистам «РЕН ТВ», что это случилось еще 5 ноября, тогда же с их счетов был снят арест.

Уголовное дело по статье о неуплате налогов в этом случае подлежит прекращению, сказал он, однако работа над делом по легализации блогерами денежных средств все еще продолжается.

Уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении пары блогеров было возбуждено в марте этого года. По данным следствия, блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов.

По словам адвоката, недостающую сумму блогеры выплатили в конце мая. Кроме этого налоговая обязала супругов выплатить штраф в 124 млн рублей.

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