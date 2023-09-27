Блогера Лерчек обязали выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов

«Замкнутый круг. Поэтому в конце прошлой недели мы обратились в Следственный комитет России с ходатайством о снятии ареста со счетов. Теперь ждем конструктивной позиции следствия, чтобы мы могли добровольно внести эти деньги в бюджет», — сказал адвокат.