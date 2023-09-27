Блогера Лерчек обязали выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката девушки Константина Третьякова.
По его словам, ФНС вынесла свое решение 18 сентября. Служба потребовала от Чекалиной и ее мужа Артема оплатить штраф и пени. Юрист отметил, что «Чекалины настроены конструктивно и все оплатят».
Третьяков добавил, что в данный момент пара не может это сделать, поскольку их имущество и счета арестованы в рамках уголовного дела. Для его прекращения необходимо выплатить указанную сумму.
«Замкнутый круг. Поэтому в конце прошлой недели мы обратились в Следственный комитет России с ходатайством о снятии ареста со счетов. Теперь ждем конструктивной позиции следствия, чтобы мы могли добровольно внести эти деньги в бюджет», — сказал адвокат.
По словам Третьякова, ФНС не учла смягчающие обстоятельства, существующие у Чекалиной, такие как совершение преступления впервые, статус многодетной матери и факт, что блогер «добровольно все платит, занимается благотворительностью и так далее».