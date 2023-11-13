Последнее на данный момент, четвертое поколение своей модели ИИ OpenAI представила в марте 2023 года. GPT-4 научилась обрабатывать картинки, объяснять мемы и сдавать профессиональные тесты на уровне специалистов. 6 ноября OpenAI анонсировала новые инструменты и обновление модели GPT-4 для разработчиков. В частности, можно будет создавать пользовательские версии чат-бота ChatGPT для различных задач. Такие преднастроенные модели будут продавать в специальном онлайн-магазине.