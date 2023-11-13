OpenAI планирует разработать универсальный искусственный интеллект (УИИ или сильный ИИ) — программный аналог человеческого мозга, превосходящий людей в выполнении почти всех работ. Об этом исполнительный директор компании Сэм Альтман рассказал в интервью Financial Times.
По его словам, идея в том, чтобы создать УИИ, понять, как сделать его безопасным, и выяснить его преимущества.
На воплощение задумки Альтман собирается привлечь дополнительное финансирование от Microsoft. Он говорит, что расходы на обучение подобной модели «просто огромные». Как отмечает FT, американская корпорация уже вложила в этом году 10 млрд долларов в OpenAI, которая остается убыточной из‑за больших трат на обучение моделей.
Кроме того, OpenAI работает над GPT-5 — следующим поколением своей модели ИИ. Альтман не уточняет сроки ее запуска.
GPT-5 будут обучать на общедоступной информации из интернета и внутренних данных компании. Хоть модель, вероятно, и будет более сложной, чем предшественницы, Альтман не берется предсказывать, какие новые возможности у нее появятся.
«Пока мы не начнем тренировать эту модель, для нас это забавная игра в угадайку, —говорит Альтман. — Я не могу сказать, что именно GPT-5 собирается сделать такого, чего не делала GPT-4».
Последнее на данный момент, четвертое поколение своей модели ИИ OpenAI представила в марте 2023 года. GPT-4 научилась обрабатывать картинки, объяснять мемы и сдавать профессиональные тесты на уровне специалистов. 6 ноября OpenAI анонсировала новые инструменты и обновление модели GPT-4 для разработчиков. В частности, можно будет создавать пользовательские версии чат-бота ChatGPT для различных задач. Такие преднастроенные модели будут продавать в специальном онлайн-магазине.